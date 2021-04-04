بصورة من الكواليس..حماده هلال يروج لمسلسله الجديد " المداح"

/625683/بصورة-من-الكواليسحماده-هلال-يروج-لمسلسله-الجديد--المداح

نشر الفنان حماده هلال صورة له من مسلسله الرمضاني القادم الذي يحمل اسم "المداح" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والتي ظهر من خلالها بملابس مختلفة ترجع إلي شخصية المداح التي يؤديها وبلحية طويلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الفنان حماده هلال الجديد المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، حيث علق هلال على الصورة بكلمات من أغنية تتر المسلسل التي سوف تُغنى بصوته مشوقًا جمهوره قائلًا: "يارب عبدك شيطانه سانن سنانه.. ودا كأس وداير على الصالحين"،مضيفًا " أغنية مسلسل المداح قريبًا بإذن الله.. مسلسل المداح رمضان 2021".

قصة مسلسل "المداح"

ينتمي مسلسل "المداح" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية، ويجسد حماده هلال في المسلسل شخصية صابر المداح، ويشاركه في البطولة أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير.

آخر أعمال حماده هلال

يذكر أن حماده هلال لم يشارك في الموسم الرمضاني المنقضي وكانت آخر أعماله مسلسل "ابن أصول"، الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم منهم آيتن عامر، محمد نجاتي وسوزان نجم الدين، تأليف محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

شوق حماده هلال جمهوره لظهوره على الشاشة بشخصية جديدة لن يجسد مثلها من قبل، إضافة إلى غيابه عن الموسم الرمضاني المنصرم ما جعل جمهوره ومتابعيه متشوقين لمسلسله الجديد من ضمن المسلسلات الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان 2021.

تشهد الدراما الرمضانية زخم من المسلسلات المختلفة عبر جميع القنوات الفضائية المختلفة، لتتنوع بين الدرامي، والرومانسي، والكوميدي، والخيال العلمي، والقصص التاريخية.