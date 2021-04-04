/625685/هالة-كمال-الموكب-الملكي-برهان-على-عظمة-الحضارة-الفرعونية-واحترام-للأجيال-الجديدة

أشادت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، بالموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط في موكب مهيب لم يسبق له مثيل اتجهت انظار العالم كله الي مصر بنظرة اعجاب وانبهار وتقدير لهذا الحدث الحضاري المصري القومي التاريخي.

لاقي الموكب الملكي اهتمام عالمي فى ترقب لخروجهم من المتحف المصري

ولفتت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، أى أن الحدث لاقي اهتمام من العالم اجمع ، ووقف العالم ينتظر خروج الاجداد من المتحف المصري بالقاهره الي المتحفالقومي بالفسطاط ، مشيرة إلى أن الحدث تناوله كل وسائل الاعلام العالميه والعربية والمحلية وأثبتت الدولة المصرية انها قوية وقادرة علي تخطي كل الصعاب وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه العالم بسبب فيروس كورونا .

مصر تعلن عن نفسها من خلال هذا الحدث العظيم

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن مصر تعلن عن نفسها من خلال هذا الحدث الضخم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم للعالم صرح حضاري كبير هو المتحف القومي للحضارة وتنقل له في موكب فرعوني مهيب ٢٢ مومياء منها 18 لملوك و4 ملكات تربعن على عرش مصر وساهمن فى انشاء اعرق الحضارات ، واليوم في مشهد مبهر تكوينا وشكلا وتنظيما بإضاءة مبهرة واوركسترا مصري عالمي وموسيقي رائعة اضفت علي الحدث مهابة وجمال ومشاركة لرموز الفن بكلمات تحكي تاريخ وحضارة مصر وذلك كله بأيادي مصرية وبخبرات علمية عالية المستوي.

الموكب الملكي برهان على عظمة الفراعنة

وأشارت هالة كمال إلى أن الموكب الملكي ،مثل فخر لكل مصري وتقدير وبرهان على عظمة حضارة الفراعنة المصريين واحترام الاجيال التالية وفخرهم بأجدادهم العظماء على مر العصور وعندما انطلقت طلقات المدافع الواحد والعشرون تحية واجلالا واحتراما لملوك وملكات الفراعنة بثت في نفوس المصريين جميعا الاحساس بالفخر والاعزاز و روح الانتماء والولاء لهذا الوطن القوي.

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ووجهت هالة كمال تحية من القلب للقيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وكل من شارك في هذه الإحتفالية العظيمة ،مؤكدة على ان مصر عندما تتحدث عن نفسها لا يطاولها أحد في البنيان. .