رامز جلال يطلق البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد.."تفاصيل"

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غرد الفنان الكوميدي ومقدم برامج المقالب رامز جلال عبر حسابه الشخصي لموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"بصورة للبوستر الرسمي لبرنامجه الجديد، الذي من المقرر عرضه رمضان المقبل 2021 على قناة "Mbc مصر"، ولاقى البوستر إعجاب العديد من متابعيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج رامز جلال التي تضمنت بوستر برنامجه الجديد الذي انتظره العديد من الجماهير خلال الفترة الماضية، بعد حالة الهجوم والشد التي تعرض لها رامز بعد برنامجه العام الماضي.

تفاصيل برنامج رامز جلال

أرفق جلال مع البوستر تعليقًا مشوقًا لجمهوره قائلًا: " بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.. والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، قريبًا إن شاء الله رمضان 2021".

ظهر رامز في البوستر الرسمي لبرنامجه بـ “لوك” جرئ وجديد كما اعتاد الجمهور على أفكاره الجنونية، في مثل هذه البرامج، حيث صبغ شعره باللون الأحمر الفاتح حاملًا فانوس رمضان بيده.

آخر أعمال رامز جلال

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال كان خلال السباق الرمضاني المنصرم 2020 ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي استعان خلاله بالاعلامية أروى ليحبك خطته، واستضاف العديد من نجوم الفن والرياضة، إلا أنه لاقى العديد من الانتقادات ودخل في مشاكل جمة استمرت لفترة طويلة.

كانت قد أعلنت محكمة مجلس الدولة، إنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن رقم 90990 لسنة 47 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.