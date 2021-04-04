/625687/مانشستر-يونايتيد-يفوز-علي-برايتون-بثنائية-في-تألق-راشفورد

حقق فريق مانشستر يونايتيد الفوز علي فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب أولد ترافورد.

سجل الهدف الأول في المباراة الفريق الضيف برايتون في الدقيقة الـ 13 بأقدام داني ويلبيك من خلال تمريرة طولية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، ويسددها ويلبيك برأسية قوية يتصدي لهام حارس اليونيتيد ولكن لم يسيطر عليها لترتد لويلبيك مرة أخرة ويسكنها الشباك برأسية أخري.

جاء الرد من أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 63 من خلال ماركوس راشفورد، من خلال انطلاقة سريعة من البرتغالي برونو فيرنانديز في وسط ملعب برايتون أنهاه بتمريرة بينية لزميله ماركوس راشفورد المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83 عن طريق ماسون جرينوود، من خلال هجمة لمانشستر يونايتد من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اسقبلها بول بوجبا بتسديدة مباشرة غير متقنة نجح ماسون جرينوود في الوصول لها بالوقت المناسب برأسية جيدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتيد في المباراة

في حراسة المرمي : دين هيندرسون

في خط الدفاع : أرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجوير -لوك شو

في خط الوسط : فريد – بول بوجبا – ماسون جرينوود -برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في خط الهجوم : إدينسون كافاني