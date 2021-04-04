منافسة شرسة بين مطربي مسلسلات رمضان 2021

يشهد رمضان هذا العام حالة من المنافسة الشديدة بسبب سيطرة الأعمال العظيمة على الدراما المصرية، ما جعل تواجد المنافسة بين القائمين بالعمل شئ ضروريًا سواء مخرجين أو ممثلين أو أصحاب تترات المسلسلات.

دوت الخليج يستعرض قائمة مطربي تترات الأعمال الرمضانية المختلفة التي ينتظرها الجمهور منذ فترة طويلة، وخاصة خلال الفترة الراهنة التي شهدت ترويج لمسلسلات الدراما الرمضانية.

أصالة

صرحت أصالة، أنها تستعد لغناء 3 تيترات لمسلسلات الدراما رمضانية، وهم قصر النيل لدينا الشربيني، ومسلسل حرب أهلية ليسرا، ومسلسل بنت السلطان لروجينا، مؤكدة أنه من الممكن أن تقدم تتر مسلسل رابع لم تفصح عنه بعد.

كارول سماحة

تستعد المطربة كارول سماحة لطرح تتر مسلسل "ضد الكسر" بطولة الفنانة نيللي كريم والتي تقوم بدور فتاة شعبية تقطن في حارة بسيطة، ويشاركها في البطولة مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

محمد منير

أما عن محمد منير فيدخل السباق الرمضاني بأغنيتن لمسلسل "الاختيار٢" بطولة كلا من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية من الفترة 2013 حتى 2020.

وكان قد تم عرض رمضان السابق مسلسل " الاختيار" الذي تناول قصة حياة البطل الشهيد المنسي ولوحظ نجاحه بداية من عرضه.

رامي جمال

ويقدم رامي صبري اغنية مسلسل "بين السما والأرض"، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن بطولة هانى سلامة ودرة ويسرا اللوزى ومجموعة من الفنانين، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته في الحياة.

ابراهيم الحكمي المطرب السعودي

إبراهيم الحكمي سيكون مغني تتر مسلسل " اللي مالوش كبير " للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي واللذان سيخوضان به السباق الرمضاني المقبل . وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

أحمد شيبة

ولا يخلو السباق الرمضاني من المطربين الشعبيين حيث يقدم المطرب أحمد شيبه تتر مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج سينرجى. ويظهر عمرو كمال في أغنية أثناء أحداث العمل تحمل اسم "الوجع الشديد".