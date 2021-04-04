/625690/خاص-الأهلي-يفاوض-لاعب-بيراميدز-لضمه-في-الإنتقالات-القادمة

أنتشرت أنباء خلال الساعات الماضية ترتبط اللاعب إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز بالإنتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصة مع إنتهاء عقد اللاعب، مع نهاية العام الجاري وبعدها سيصبح اللاعب حرا ومن حقه الإنتقال لأي نادي في الصيف المقبل مالم يقم النادي السماوي بتجديد عقد اللاعب.

وعلم دوت الخليج أن الأهلي، كلف مسئول داخل النادي لمتابعة ودراسة عقد اللاعب مع بيراميدز من أجل الإستقرار على كيفية التعاقد مع اللاعب وهل يستطيع المارد الأحمر ضم اللاعب عن طريق الإنتقال الحر، قبل أن يتم عرض وسط الفريق السماوي على الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيماني.

الأهلي يتفاوض مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

ومن المقرر أن يبدء مسئولي الأهلي في الفترة القادمة ، في إستطلاع رأي اللاعب في الإنضمام للقلعة الحمراء، قبل أن يقوم مسئولي النادي بالتعاقد مع اللاعب وذلك من أجل تسهيل مهمة الإنتقال لصفوف النادي الأحمر بداية من الموسم القادم.

ويلعب إبراهيم عادل في صفوف بيراميدز منذ عام 2018، ويبلغ لاعب وسط الفريق السماوي 19 عاما، حيث ولد في 1/5/2021، وشارك مع فريقه الحالي في 13 مباراة نجح في إحراز هدف وحيد خلال منافسات الفريق، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

يذكر أن بيراميدز تلقى خسارة ثانية امام الرجاء الرياضي المغربي بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حارس مرمى: شريف إكرامي. الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال – علي جبر – عمر جابر. الوسط: محمود حمادة – دونجا – إسلام عيسى. الهجوم: رمضان صبحي – محمد فاروق.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد الشناوي – إريك تراوري – أنطوي – فتحي – عبد الله السعيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل.

تشكيل الرجاء لمواجهة بيراميدز

ودخل الرجاء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أنس الزنيتي.

خط الدفاع كل من : عبد الإله مدكور، محمد سبول، مروان هدهودي، عبد الرحيم شاكير. خط الوسط كل من : عمر العرجون، محمد زريدة، لوامبا نجوما. خط الهجوم كل من : بن ملانجو، سفيان رحيمي، محمد متولي.