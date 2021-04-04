/625691/إمام-عاشور-يسخر-من-كارتيرون-والزمالك-بعد-قرار-إيقافه

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نشر إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك رسالة رد على قرار إدارة الزمالك بإيقاف اللاعب لأجل غير مسمى، وتواجدة مع فريق الشباب خلال الفترة القادمة، لحين إنهاء العقوبة الموقعة عليه.

موقع دوت الخليج الإخباري

ولم تكن الرسالة لها معنى واضح ولكنها من المؤكد رسالة غاضبة من اللاعب تجاه ما حدث من إدارة الفريق، ونشر اللاعب ستور له عبر إنسجرام بوضع علامة صح، مع وجود صورة من فيلم تليفزيوني.

يذكر أن اللاعب كان قد أنفعل على قرار عدم مشاركتة أمس خلال المباراة، وعبر عن غضبة ورفض خوض عمليات الإحماء مع اللاعبين.

«مبيحرمش».. هل يستغني الزمالك عن إمام عاشور؟

أثار إمام عاشور لاعب الزمالك جدلا على وسائل التواصل الاٍجتماعى بين جمهور الزمالك ، بسبب ما يحدث منه من شغب وتمرد داخل النادى ، رغم صغر سنه فهو لا يتعدى 22 عام إلا أن حتى الأن قررت ادارة نادى الزمالك من قبل معاقبته 4 مرات كالأتى :

تاريخ عقوبات إمام عاشور

يوليو 2020: إيقاف إمام عاشور 10 مباريات بسبب أحداث كأس السوبر

الأحداث التى لم ينساها جمهور الأهلى حتى الان وفيها تعدى امام عاشور على وليد سليمان نجم النادى الأهلى في مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك ، وتقرر معاقبة امام باٍقافه عشر مبارايات، وذلك بدلا من ايقافه الموسم كامل .

أكتوبر 2020: إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بسبب أحداث مباراة المصري

تلقى إمام عاشور عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة،وذلك في 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب.

نوفمبر 2020: إيقاف إمام عاشور مباراتين بسبب تدخل عنيف على لاعب نادي مصر.

إمام عاشور

تم توقيع عقوبة الايقاف لمدة 4 مباريات على إمام عاشور عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة نادي مصر عقب قيامه بإيذاء الخصم بتدخل عنيف، كذلك البص على لاعب المنافس اسلام الفار، وهي اللقطة التي أظهرتها كاميرات اخراج المباراة.

أبريل 2021: إيقاف إمام عاشور لآجل غير مسمى وتدريبه مع الشباب بقرار كارتيرون.

أسامة نبيه

وعلى نفس الغرار نرى أمس ما حدث وما قرره كارتيرون بعد مباراة مولودية الجزائر حيث كشف مصدر فى الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك.