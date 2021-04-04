فيديو جراف.. مناسبات أبهرت مصر بها العالم

جدة - نرمين السيد - كان الموكب الذهبى للملوك آخر المناسبات، والتى لم تتوقف حتى فى أصعب الظروف التى يمر بها العالم مثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل أزمة كورونا.

وافتتحت مصر قناة السويس الجديدة فى عام 2015، فى افتتاح اقتصادى كان بمثابة هدية من مصر للعالم.