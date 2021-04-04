جدة - نرمين السيد - قال أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إننا نشهد محاولات لجر الإعلام المصرى لاشتباكات فرعية غريبة منذ شهر أغسطس الماضى، وأكد أن الإعلام المصرى كله كتلة واحد ووطنى ومستوعب المرحلة السياسية جيدا.





وأوضح فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامى محمد الباز، اليوم الأحد، أن مجلس النواب كان صدى الصوت الصحفى وأول من استشعر المشاكل التى يحدثها وزير الإعلام. وذكر أننا نؤيد مجلس النواب فى إعلان استجواب وزير الإعلام، وأننا ملتزمون بنشر أخبار وزارة الإعلام مع عدم نشر اسم الوزير لأن المشكلة ليست مع هذه المؤسسة. وكان خلافا صحفيًا ظهر بسبب تصريحات لوزير الدولة للإعلام انتقد فيها اثنين من رؤساء تحرير الصحف، وكان رد الوزير بتصرف غريب لم نعهده من قبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى لـ الباز فى آخر النهار: نشر أخبار وزارة الإعلام بدون اسم الوزير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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