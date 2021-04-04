هانى لبيب لـ الباز فى آخر النهار: خلافنا مع أسامة هيكل مهنى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، إن بيان اجتماع روزاليوسف اليوم شىء محترم جدا وتوافق عليه رؤساء التحرير، مضيفًا: "لم يكن هناك تعليقات حتى لا يكون هناك اجتهادات".





وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، أن الخلاف ليس مع أسامة هيكل كشخص أو كإنسان، متابعًا: "كشخص وإنسان له كل التقدير والاحترام وربما يكون على علاقة وصداقة مع كثير من رؤساء التحرير".

وأكد أن الخلاف مع أسامة هيكل، اختلاف مهنى وفى الأداء والأسلوب، لافتًا إلى أن تولى "هيكل" حقيبة وزارة الدولة للإعلام نوع من التكليف السياسى والوطنى، وهو ما يتطلب بعض الالتزامات والمقتضيات أهمها عدم وجود أى ملاحظة أو خلاف، لا سيما وأنه يعلم أننا نتعامل مع إرث إعلامى ثقيل منذ فترة طويلة لم يتم إصلاحه.

يذكر أن المجتمعين، فى اجتماع روزاليوسف، أكدوا أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة واحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء، مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيسنا الذى نباهى به الأمم، موجهين الشكر لمجلس النواب على دوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه .

كما ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية، معلنين نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى يحترمونه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.

حضر الاجتماع كل من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وخالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من القيادات الصحفية.