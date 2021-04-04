جدة - نرمين السيد - فتح المتحف القومى للحضارة أبوابه صباح اليوم الأحد، للجمهور بعد افتتاحه أمس، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط احتفال أسطورى وعالمى لنقل موكب المومياوات الملكية.





ورصدت كاميرا "دوت الخليج" توافد الزوار منذ ساعة 9 صباحا، حيث أعرب المواطنون عن سعادتهم الكبيرة بوجودهم داخل المتحف، مشيرين أنهم فخورين بتواجدهم لمشاهدة المومياوات وتاريخ الفراعنة.

يذكر أن الموكب تضمن مومياوات لهؤلاء الملوك الذين يمثلون أعظم ملوك وملكات فى الحضارة الفرعونية وهم : "الملك رمسيس الثانى، الملك رمسيس الأول، الملكة تيى، الملك أمنحتب الثالث، الملك أمنحتب الأول، الملك تحتمس الرابع، الملك أمنحتب الثانى، الملك تحتمس الثالث، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثانى، الملك تحتمس الأول، الملكة ميريت أمون، الملك سقنن رع تاعا، الملك أمنحتب الأول، الملكة أحمس نفرتارى، الملك تحتمس الرابع، الملك سيتى الأول، الملك سيتى الثانى والملك مرنبتاح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. جولة فى متحف الحضاة فى أول أيام فتحه للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.