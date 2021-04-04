السعدى: دعم الرئيس السيسى كلمة السر فى نجاح الحفل الملكى

جدة - نرمين السيد - وجه محمد السعدى، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة لحفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، الشكر للفنانين الذين شاركوا فى العرض، مؤكدًا أنهم جميعا شاركوا متطوعين.





وأضح السعدى، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، مع الإعلامية إيمان الحصرى، خلال برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى أم سى"، أن الاحتفال شارك فيه 10 آلاف شاب وفتاة تم تدريبهم لمدة 3 أشهر للمشاركة فى حفل المومياوات الملكية، مشيرًا إلى أن الحفل يتم التجهيز له منذ عام. وكشف السعدى، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعته المستمرة كلمة السر فى النجاح الباهر الذى أدهش العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس هو الذى طلب مشهد ميدان التحرير وتواجد الأطفال، وأنه كان يتابع كل تفصيلة فى الحفل.

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