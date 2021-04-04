إشادات دولية بجهود هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لقناة السويس عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أورد خطاب من المنظمة البحرية الدولية "IMO" موجه للسفير المصرى فى لندن ممثل مصر الدائم فى المنظمة تقدير الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وجميع أعضائها للجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التى شكلها جنوح السفينة "ايفير جيفن" فى قناة السويس، وتعويمها بنجاح، ما سمح باستئناف حركة الملاحة فى واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية.

ومن جانبها، أعربت شركة "ايفر جرين" فى بيان لها عن بالغ تقديرها لهيئة قناة السويس وما قامت به من جهود نحو حل هذه الأزمة الصعبة.