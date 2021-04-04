الشرطة تغلق كوفى شوفى حسن شاكوش المخالف بعد تحديه القانون وقطعه الطريق العام

أكد مصدر أمنى ان الاجهزة الامنية اغلقت مساء اليوم "كوفى شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.
وقال المصدر أن قوات الشرطة تلقت بلاغا من الاهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش"كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما انه خالف القانون من خلال استحوذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الاحمر، وإحالة الواقعة الى النيابة العامة للتحقيق فيها.
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