استشهاد العميد محمد عمار مدير قوات أمن الفيوم منذ قليل أثناء تبادل إطلاق النار مع أحد المطلوبين أمنياً

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محمد سياف - ابو ظبي - استشهد منذ قليل قائد قوات الأمن في الفيوم السيد العميد محمد عمار، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار في قرية فيديمين التي تتبع مركز سنورس بالفيوم، وكان تبادل إطلاق النار مع أحد المتهمين والمطلوبين أمنياً، لقتله 4 أشخاص من أفراد العميد الشهيد.

استشهاد العميد محمد عمار مدير قوات أمن الفيوم

وكان نائب مدير أمن الفيوم السيد اللواء ثروت المحلاوي قد تم إخطاره من السيد العميد أسامة أو الليل بوفاة قائد قوات أمن الفيوم، مختنقاً نتيجة استنشاقة غاز من أنبوبة بوتاجاز قام المتهم بفتحها في مخبئه لمحاولته الهرب من قوات الأمن.

وعلى إثر عملية المداهمة توفي العميد محمد عمار، كما تم مقتل المتهم “عمرو. ن. ا”، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما قام محافظ الفيوم السيد الدكتور أحمد الأنصاري العميد عمار الذي استشهد في المواجهة أثناء تأديته لواجبه المهني للدفاع عن الوطن والأعراض والممتلكات وحفظ الأمن العام، كما أن القاتل الذي لقى حتفه يعد مجرم خطير في قرية فيديمين، ونسأل الله لهشهيد الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.