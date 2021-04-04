/625684/النائب-عمرو-هندي-قضايا-المصريين-بالخارج-تحتاج-لـنظرة-حكوميةونقل-الجثامين-أولويةفيديو-وصور

وكيل سياحة وطيران النواب فى حوار مفتوح لـموقع دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عمرو هندي: قضايا المصريين بالخارج تحتاج لـ«نظرة حكومية»..و«نقل الجثامين أولوية»..«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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