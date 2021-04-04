/625693/إشبيلية-يسقط-أتليتيكو-مدريد-ويهدد-مركزه-في-صدارة-الدوري

تلقي فريق أتليتيكو مدريد الخسارة من قبل إشبيلية، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب إشبيلية في الدقيقة 70 من عمر المباراة من خلال رأسية قوية علي يسار حارس أتليتيكو، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في منطقة الجزاء.

في حين ضيع الفريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ 8 في بداية المباراة، عن طريق اللاعب لوكاس أوكامبوس.

أهدر لاعب أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا في الدقيقة 89 فرصة ذهبيه في أخر أحداث المباراة، من خلال تمريرة من لويس سواريز بعرضيه داخل منطقة الجزاء لكوريا ويسددها بقوة بدون تركيز ولكن حارس إشبيلية يتألق ويتصدي لها بكل براعة.

شهدت المباراة علي العديد من الألتحامات القوية بين لاعبي الفريقين، ليشهر حكم المباراة خمس بطاقات صفراء للاعبي الفريقين، لتهدأة الأجواء الحماسية بين لاعبي الفريقين ولايتعرض أحد في الملعب للإصابة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق أتليتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، وخسر في 3 مباريات، سجل من خلالها 51 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف في هذا الموسم،

يحتل فريق إشبيلية المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 18 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وخسر في 7 مباريات، سجل من خلالها 40 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف في هذا الموسم.

تشكيل فريق أتليتيكو مدريد في المباراة

في حراسة المرمي : يان أوبلاك

في خط الدفاع : كيران تربيير – فيليبي -خوسية خيمينيز – ماريو هيرموسون – رنان لودي

في خط الوسط : ماركوس يورينتي – كوكي – توماس ليمار – ساؤول نيجيز

في خط الهجوم : لويس سواريز

وجاء تشكيل إشبيلية في المباراة:

المرمي : ياسين بونو

الدفاع : نافاس – كوندي – كارلوس – أكونيا

الوسط : جوردان -فيرناندو – راكيتيتش – سوسو

الهجوم : لوك دي يونج – لوكامبيوس