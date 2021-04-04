/625694/عمرو-هندى-المصريين-بالخارج-جزء-من-الأمن-القومي--فيديو

تحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عمرو هندي، عن عدد من الملفات المهمة المتعلقة بملف السياحة فى مصر، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة مع تفشي فيروس كورونا، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وجاء فى نص الحوار الذى دار بين مدير تحرير دوت الخليج، والنائب عمرو هندي ما يلى.

عمرو هندى: المصريين بالخارج متابعين لكل الأحداث الداخلية

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب:" المصريين فى الخارج متابعين لكل ما يحدث فى الوطن، وهناك 14 مليون مصرى خارج مصر، كلهم متابعين للأحداث الداخلية بحرص وعناية، فهم بمثابة " الأم " الذى يشتاق إلى رؤية ابنه".

عمرو هندى: المصريين بالخارج جزء من الأمن القومي

وتابع وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمر هندى:" أريد أن أشير إلى أن عملى كان خارج مصر، منذ عام 1995، وساعدنى على ذلك الاحتكاك بالكثير من المواطنين، وافتخر كونى واحد من المصريين فى الخارج، وأؤكد أننى عانيت بشدة مثل الكثير من العاملين، كما يجب أن يعلم الجميع أن المصريين بالخارج لديهم الكثير من المشكلات، وأتمنى أن تٌحل كل تلك الأزمات". وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو هندي:" وفقًا للأحصائيات الرسمية 10 مليون، ولكن غير الرسمي 14 مليون، إذا أخذنا بالعدد المتوسط فهم 12,5 مليون"، ولا يمكن تناول الأمر بشأن اقتصادى محض، فالمصريين فى الخارج مسئولين على الكثير من العائلات فى الداخل، فهم حريصين على ذويهم، وذلك يجعلهم يمثلون جزء من الأمن القومى".

عمرو هندى: المصريين بالخارج أكثر عرضة للتزييف

واستكمل وكيل مجلس النواب حديثه:" المصريين فى الخارج هم أكثر عرضة لأن يزيف أفكارهم، ولابد أن نلتفت إليهم أكثر، لأن هذا أمر يمثل بالأمن القومى، وحتى على المستوى المادى، فقدر التحويلات القادمة من الخارج العام الماضى، 27.8 مليار دولار، ونحتاج إلى التواصل مع المواطنين بالخارج، ونحتاج تقريبهم إلى وطنهم أكثر من ذلك".