عاجل..أشرف صبحي يتدخل ويؤجل قرار رحيل لجنة الزمالك المؤقتة

/625695/عاجلأشرف-صبحي-يتدخل-ويؤجل-قرار-رحيل-لجنة-الزمالك-المؤقتة

تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وأن أي قرار يخص الفريق سيكون بعد نهاية مباراة تونغيث السنغالي.

موقع دوت الخليج الإخباري

وكانت اللجنة أعلنت في وقت لاحق اليوم أنها ستقدم باستقالتها وذلك بعد سقوط اللائحة الخاصة بالمجلس السابق، والإعتماد على اللائحة الإسترشادية وتعيين مجلس إدارة جديد، وكان المرشح الأبرز لهذا المنصب حسين لبيب.

عماد عبد العزيز

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن المستشار عماد عبد العزيز أنه سوف يتواجد في تمرين الفريق غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل تقديم الدعم قبل مباراة تونغيت السنغالي الأسبوع القادم.

وأكدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها ستدعم الفريق حتي نهاية فترة تواجدها داخل الفريق.

تعرف على حقيقة استقالة اللجنة الثلاثية بالزمالك

ينتظر عشاق نادي الزمالك قرارات هامة قد تحدث اليوم، وهو رحيل اللجنة الثلاثية وتقديم إستقالتها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكانت اللجنة قد جاءت لتولي المسئولية لنادي الزمالك خلفا للمجلس الموقوف برئاسة مرتضى منصور، ولكن تم الحكم ببطلان اللائحة الخاصة بالنادي، والعودة للائحة القديمة.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية تمارس عملها بشكل طبيعي حتى الأن ولم يتم توجيه الشكر لها أو إبعادها عن إدارة الفريق حتى هذه الوقت الراهن.

وتجتمع اللجنة الثلاثية حاليا داخل النادي من أجل التفكير في تقديم الإستقالة الجماعية قبل توجيه الشكر لهم من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القادمة.

كما انفرد «دوت الخليج»: رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، باستقالتها لوزير الشباب والرياضة، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وأعضاء اللجنة.

وسيقرر وزير الشباب والرياضة الاتجاه لتطبيق اللائحة الإسترشادية، ويعتبر الأقرب لتولي رئاسة اللجنة الجديدة لنادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب لحين إجراء الانتخابات.

وسيتم تعيين الدكتور حسين السمري مديرا للنشاط الرياضي، والمحاسب ايمن عبد العظيم مديرا ماليا للنادي.

اللجنة الثلاثية

وأعتذر طارق حشيش عضو اللجنة السابقة الاستمرار مع اللجنة ومتابعة الأعمال، وسيتم تفعيل اللائحة الاسترشادية للنادي بعد بطلان اللائحة الماضية للفريق في عهد مرتضي منصور.