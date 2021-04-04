/625697/عمرو-هندى-السياحة-الداخلية-حل-القطاع-للارتقاء-ومطار-برج-العرب-رائع-فيديو

خلال نقاش ثرى وحوار مهم مع وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو هندي، مع مدير تحرير موقع دوت الخليج، جرى نقاش حول عدد من القضايا والملفات المحورية والمتعلقة بآخر التحديثات فى السياحة، وكيفية مواجهة التحديات التى يواجهها القطاع خلال الفترة المقبلة.

عمرو هندي: الحل فى السياحة الداخلية

وقال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة الطيران بمجلس النواب:" خلال أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، يلزم النظر خارج الصندوق، واتباع الحلول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الداخلة التى تحتاج إلى تنشيط كبير.

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندي:" أرى أن السياحة الداخلية هى إحدى الحلول الضرورية اللازمة خلال الفترة الحالية، ومن الضرورى عدم إلقاء كامل العبء على الحكومة، رغم أن العاملين فى القطاع قد وقع عليهم ضرر كبير، إلا أن القائمين على النشاط السياحي فى مصر، لابد أن يتوخوا الحذر لمثل تلك الأيام، هذا بالإضافة إلى ضرورة دعم الدولة لهم".

عمرو هندي يشيد بمطار برج العرب

وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو هندي:" خلال العديد من اللقاءات التى جمعتني بعدد من القائمين على النشاط السياحي، لاحظت أنهم يسعون للحصول على أكبر قدر من المكتسبات، وهو أمر يأخذ فى الحسبان، لكن من الضرورى أن يقدموا هم مبادارات أيضًا".

وفيما يتعلق بآخر المنشآت التى زارتها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب:" زارت لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، مطار برج العرب، وهو ضمن العديد من الانشاءات الحديثة المتعلقة بالبنية التحتية، ومن وجهة نظرى، أنه أكثر من رائع، وفقًا للتعديلات الموجودة به، وبإذن الله الصالة الحديثة سيتم افتتاحها فى أكتوبر 2022، فهو مشابة إلى مطار القاهرة، وبه نظام وعدم تكدس، ويستوعب أكثر من الطاقة الخاصة به، ونشهد للعاملين بالتفوق المبهر.

وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندى،:" كل تلك التطورات الحديثة فى البنية التحتية من شأنها تطوير السياحة، وهذا أمر مهم، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".