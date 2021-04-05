هانى لبيب لـ الباز: الإعلام خرج من تقديم شىء هادف لخناقات بسبب أسامة هيكل

جدة - نرمين السيد - وأضاف لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، أنه كان من الضرورى وجود طريقة أحكم فى التعامل، مضيفًا: "إحنا خرجنا من تقديم مقترحات فعلا هادفة للإعلام وللبلد لندخل الموضوع فى خناقات ومهاترات ينضم لها البعض ويدعمها ويروج لها ويعمل لها لايكات".

وأوضح أن البعض بدأ فى سب الإعلام المصرى ليكتشف أن هناك لايك باسم أسامة هيكل، معلقًا: "أنا معنديش إثبات إن كان هو أو لا، بس كمان من الواجب كان المفروض يطلع يقول الموقف إيه، وباين كده إنه موافق على الكلام وخارج المنظومة".

وأشار إلى أن هيكل جزء من المنظومة الإعلامية بصفته الوزارية والسياسية، لافتًا إلى أنه كان يأمل أن يدار الموضوع بشكل مختلف وحينها كان سيكون إسهام فى تطور الإعلام فى مصر ورسوخه بطريقة قوية من ناحية، كما كان سيكون إسهام فى تاريخ هيكل يحسب له.

ولفت إلى أن الموضوع تحول إلى مهاترات ودخل فيه أكاديميين وكأنه استقطاب، مضيفًا: "إحنا فى الآخر جبهة واحدة".

يذكر أن المجتمعين، فى اجتماع روزاليوسف، أكدوا أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة واحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء، مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيسنا الذى نباهى به الأمم، موجهين الشكر لمجلس النواب على دوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه .

كما ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية، معلنين نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى يحترمونه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.

حضر الاجتماع كل من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وخالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من القيادات الصحفية.