/625696/الزمالك-يكشف-عن-موعد-رحيل-اللجنة-الثلاثية

تحدث عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن قرار رحيل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا، مؤكدا أن قرار إبطال لائحة مرتضي منصور يمنع تواجدهم قانونا، ولكن من الممكن أن يتواجدوا مرة ثانية.

موقع دوت الخليج الإخباري

وقال عمرو الدردير خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "وزير الشباب والرياضة تدخل من أجل تواجد اللجنة خلال الفترة القادمة، وتأجيل أي قرار لما بعد مباراة تونغيث الهامة الأسبوع القادم، والصعود للدور القادم ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "اللائحة الخاصة بنادي الزمالك وقت تواجد مرتضي منصور تم إبطالها بقرار محكمة رسمي، وهو ما يمنع تواجد اللجنة خلال الفترة القادمة، ولكن من الممكن أن تتواجد اللجنة من أجل دعم الفريق خلال الفترة القادمة، وأن المستشار عماد عبد العزيز سوف يتواجد في ملعب التدريب غدا من أجل دعم الفريق خلال الفترة القادمة".

أشرف صبحي

وتابع: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر، وننتظر الصعود خلال المباراة القادمة وأتمنى أن تخرج مباراة الترجي الأخيرة في إطار الروح الرياضية ويصعد نادي الزمالك، وأن اللاعبين حصلوا على مكافأة تحقيق الفوز أمس على حساب الفريق الجزائري".

عماد عبد العزيز

وأردف: "مجلس الإدارة إجتمع اليوم وكان الحديث فقط خلال متطلبات الفريق الفترة القادمة، وأن أهم القرارت التي تم إتخاذها كان الموافقة على مشاركة الفريق في بطولة أفريقيا لكرة السلة بتونس، ثم تأكيد المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي في شهر مايو القادم".

واختتم: "أزمة إمام عاشور أخذت أكبر من حجمها، واللاعب عوقب من جانب المدير الفني والإدارة وافقت على القرارات، وأي أمر يحدث داخل الفريق يتم الموافقة عليه من أجل الحفاظ على الفريق بالكامل، وسيلعب اللاعب مع فريق الشباب حتي نهاية العقوبة، وأن اللاعب قد ألتزم بالعقوبة ووافق عليها، وأنه كان غاضبا من أجل المشاركة فقط في المباراة".

«جنش» يهاجم نجوم الزمالك بسبب دعم ميدو والثعلب ويكشف أسباب الفوز

نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك صورة مجمعة للاعبي الزمالك خلال لقاء مولوديه الجزائر أمس عبر تويتر، والتي إنتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين نظيفين.

وجاءت صورة تحمل تيشرت حارس الزمالك وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، ليتفاعل الجمهور مع اللاعب ونال الإشادة بعد مستواة المتألق خلال مباراة الأمس.

ورد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وقدم التهنئة لحارس الزمالك وقال: "برااافو ياجنش مانش كبير إمبارح".

عمرو الدردير

ليرد حارس الزمالك على الرسالة وقال: "شكرا ياكابتن وجزء كبير من أدائنا كان بسبب الدفعة المعنوية الكبيرة اللى أدتها للفريق أنت وكابتن حازم وياريت نلاقي الدعم ده على طول من كباتن النادي".