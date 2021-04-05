عقوبة هاني ومفاوضات لاعب بيراميدز.. أبرز أخبار الأهلي اليوم

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شهدت الساحة الرياضية خلال اليوم الأحد 4\4\2021، العديد من الأخبار التي تخص النادي الأهلي ، منها رغبة المارد الأحمر في توقيع عقوبة على محمد هاني لاعب الفريق بعد مشادة كلامية مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مع نهاية الشوط الأول من مباراة المريخ السوداني.

ناصر ماهر قنبلة موقوتة داخل الأهلي

علم دوت الخليج من مصادر خاصة أن ناصر ماهر لاعب النادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستاء من التعامل معه داخل المارد الأحمر، حيث لم يشارك اللاعب حتى الأن منذ العودة من جديد للمارد الأحمر بعد التعافي من إصابة الكتف.

ويستاء اللاعب من فكرة عدم التواجد في إختيارات أولمبياد طوكيو القادمة خاصة أنه لا يشارك بإستمرار مع المارد الأحمر، الأمر الذي يصعب من فكرة التواجد مع صفوف المنتخب بقيادة شوقي غريب.

عقوبة محمد هاني في الأهلي

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، جلسة ودية مع لاعبا الفريق الأول محمد هاني و محمد الشناوي على خلفية مشادة الثنائي خلال مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك لتحديد كيفية معاقبة اللاعب حتى لو كان عن طريق السر.

موعد قرعة ومنافس الأهلي

وتقام مراسم القرعة لدور الـ 8 من البطولة الإفريقية يوم 30 من الشهر الجاري بالقاهرة، بعد إستكمال عقد المتأهلين لثمن النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أحد أندية الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، بعد تصدر الثلاثي لترتيب مجمموعاتهم بدوري الأبطال.

كهربا يعود للتدريبات

عاد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف الفريق بعد إنهاء العقوبة الموقعة عليه والتي تقدر بـ 100 ألف جنية وغياب شهر عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

حكم مباراة الأهلي ووسيمبا

يدير الجزائري مصطفى غربال ، مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حسم المارد الأحمر التأهل للدور القادم من البطولة، بينما ضمن بطل تنزانيا صدارة ترتيب المجموعة بعد حصد 13 نقطة من 5 مباريات.