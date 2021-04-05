/625701/عمرو-هندى-أفخر-بانتمائي-لحزب-مستقبل-وطن-وأسعى-إلى-خدمة-أهل-الدائرة-فيديو

التطرق إلى أبرز القضايا البرلمانية، والملفات السياحية، كانت أبرز العناصر الذى تم التطرق إليها، خلال حديث فريق تحرير دوت الخليج، مع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندي، وجرى الحديث خلال اللقاء على حزب مستقبل وطن، والمجهودات المبذولة فى أوسيم والوراق.

عمرو هندى: أفتخر بانتمائى لحزب مستقبل وطن

وقالت وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمر هندي:" افتخر بانتمائي لحزب مستقبل وطن فهو اسم على مسمي يبحث عن مستقبل الوطن لصالح الشعب والوطن، وقياداته شابه وحكيمه.

عمرو هندى: حزب مستقبل وطن كيان عظيم

وتابع عضو مجلس النواب:" حزب مستقبل وطن كيان عظيم كل هدفه مساعدة الشعب وصالح الوطن يسعي إليه بقوة، وعلي مستوي التنظيم منظمين كأعضاء ونعمل بشكل منظم والقيادات الحزبية تعطي توجيهاتها لما هو فيه صالح الوطن.

وأضاف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندى:" نعمل ضمن منظومة متكاملة، وهناك تنسيق داخل الحزب حول الملفات المختلفة ونعمل بحب داخل الحزب.

وخلال الحوار الذى جمع فريق دوت الخليج، مع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب:" لست نائب للمصريين بالخارج فقط، ولكني من أبناء الوراق وترعرعت وتعلمت فى مدارس هذه المنطقة، إضافة إلي أنني من أحدي عائلات منطقة الوراق، وأجد سعادة فى تقديم المساعدة وتقديم الخدمات لأهالي هذه المنطقة وحبي للمكان يجعلني لدي رغبة فى تجميله وحل مشاكلها ومنها الكورنيش والمطبات الصناعية لتقليل سرعة السيارات منعا للحوادث، وطلبات فرش المساجد، وماكينات "الإي تي إم" بالوراق، وطلبات بشأن قصر ثقافة لمنطقة الوراق.

وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندى:" تقدمت بطلبات صرف صحي لعدد من الشوراع لم يكن بها صرف وطلبات توظيف وعمل قافلات طبية بالمقر الخاص بي فى الدائرة، واستقبال حملة تطعيم شلل الاطفال فى المقر الخاص بي، وعمل بعض اللقاءات الإسبوعية مع أهالي الدائرة وغيرها من الأعمال الأخري لخدمة أهالي الدائرة من واقع حبي وإرتباطي بالدائره منذ صغري، ومن ثم أضع قضايا المصريين بالخارج علي أولوياتي دائما ومطالب الوراق وأوسيم أيضا".