/625704/صامويل-إيتو-مصر-جزء-أصيل-من-إفريقيا-وأنصح-محمد-صلاح-بهذا-الأمر

أكد صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ونادي برشلونة الإسباني أنه سعيد بالعمل مع مريم أيمن خلال حفل الأفضل في إفريقيا قبل عامين، وأنها كانت من أفضل التجارب له على الإطلاق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "مريم أمين ساعدتني كثيرا من أجل الظهور بمستوى جيد خلال حفل قرعة أفضل لاعب في إفريقيا، وكنا نتحدث دائما من أجل التجهيز لهذا الحفل، وأنه لشرف كبير لي أن أقوم بتقديم الحفل".

وأكمل: "مصر هي وطن بالنسبة لي، وأنا إفريقي كاميروني ومصر جزء أصيل من إفريقيا، وكان لي الشرف التواجد داخل مصر، ومن دواعي سروري العمل داخل مصر، وأتذكر دائما اللحظات السعيد داخل هذه البلد".

وتابع: "حينما تأتي الفرصة لزيادة مصر سأفعل بالتأكيد هذا الأمر، وأتمنى التواجد داخل مصر خلال الفترة القادمة، وعن محمد صلاح نجم ليفربول، أتمنى أن يختار الأفضل له ولأسرتة وعليه أن يختار بعناية شديدة وأتمنى له التوفيق".

واختتم: "هناك كثير من اللاعبين الحاليين الأفضل في إفريقيا ويأتي على رأسهم محمد صلاح وساديو ماني، ويأتي أوباميانج ورياض محرز، والجميع يمثل القارة الإفريقية جيدا، وأتمنى لجميع اللاعبين التوفيق خلال الفترة القادمة".

وكانت مريم أمين قد أعدت هذا الحوار خلال برنامج جمهور التالتة وذلك بعد تواجدها مع النجم الكاميروني في تقديم حفل الأفضل في إفريقيا قبل عامين.