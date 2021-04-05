عمرو هندى: قضية نقل الجثامين للمصريين بالخارج لها الأولية «فيديو»

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لقاء ثرى جمع بين فريق دوت الخليج الإخبارى، ووكيل لجنة حقوق السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو هندى، حيث دار الحوار حول أهم القضايا والملفات السياحية، ونقل الجثامين للمصريين بالخارج.

عمرو هندى: لن انتظر القانون

وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عمرو هندى:" أنا مش هستنى القانون لما يطلع، أنا عايز قرار يتم تجديدة خلال 3 شهور او 6 شهور يتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء لحين صدور القانون، من شأنها تسهيل عملية نقل الجثامين والمساهمة ماديا بها، فنحن بحاجة ماسة لهذا القرار من أجل حسم موضوع نقل الجثامين خاصة أنه سيكون حل ينهي المشاكل التي لا طالما أراقت فئة المصريين بالخارج، فالحل سيشكل فارق كبير بالنسبة لهم، وسيثبت لهم أن الدولة المصرية تضعهم نصب أعينهم .

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندى:"لا أحد ينكر ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في الإهتمام بفئة المصريين بالخارج، فنحن بعد عام 2015 نمر بحقبة زمنية جديدة مختلفة تماما عن السابق، ويوجد إهتمام كبير لكن نحتاج مزيد من الدعم والجهد لهذه الفئة، من أجل حل المشاكل التي عانوا منها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بفريق التحرير، لمناقشة أبرز القضايا التى تناولتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وكيفية مواجهة التحديات التى مرت على الدولة المصرية.