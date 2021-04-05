الطاهرى لـ آخر النهار : «هيكل» يحدث فتنة بين الإعلام والرأى العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، اليوم الأحد، أننا وضحنا الحقائق للرأى العام وليس خلاف أو مشاكل ما بين الإعلاميين ولا موقف جماعى ضد الوزير، وتابع :"الوزير يشكك فى مصداقية بلده ويحدث فتنة ما بين الإعلام والرأى العام، والإعلام المصرى كتلة واحدة.. واحنا كلنا عندنا إعلام وطنى".

وكان المجتمعون بـ روزاليوسف اليوم قد أعلنوا أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيَّمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحًا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء، مقدمًا كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيسنا الذى نباهى به الأمم"، موجهين الشكر لمجلس النواب المصرى على قيامه بدوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه.

وناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية، معلنين نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزيرالدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذة الحقيبة الوزارية.

وحضر المؤتمر، الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وهانى لبيب، رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، وخالد ميرى، رئيس تحرير أخبار اليوم، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وجمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من القيادات الصحفية.