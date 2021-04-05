7 توصيات لـ ندوة تفعيل وثيقة الإخوة الإنسانية فى طنطا

شارك فى الاجتماع، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لـ شؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة، والقمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بالشرق الأوسط، والأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا.
وشارك ممثلا عن جامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد أبو زيد الامير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن، بمشاركة طارق رحمى، محافظ الغربية، ، تحت إشراف ماهر أحمد عامر، عميد كلية، فضلا عن عديد من الآباء لمنطقة الدلتا والراهبات، ومشاركة نخبة من أصحاب الرأى والفكر فى شتى المجالات من أبناء محافظة الغربية، وممثلى قطاع التعليم، وحقوق المرأة والطفل.
وخرجت الندوة بـ عدة توصيات، هى :
ضرورة تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بين أبناء الوطن، فى كل مؤسسات المجتمع.
التعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من خلال مقرر اللغة العربية والتربية الدينية.
منح شهادة سنوية تسمى "الزمالة الإنسانية" من قـبل كلية الشريعة والقانون بطنطا، وكنيسة القديس بطرس بطنطا، على أن تمنح هذه الشهادة لأكثر شخصية مصرية مؤثرة على المستوى الإنسانى.
المشاركة المجتمعية المستمرة بين كلية الشريعة والقانون والكنيسة الكاثوليكية بطنطا فى كل المناسبات والمحافل الدينية والاجتماعية.
مقترح بإعداد دبلومة دراسية عن الأخوة الإنسانية مدتها عام، يلتحق بها كل أبناء الوطن، ويكون مقرها كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة.
عقد هذه الندوة بصورة دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
التنسيق مع القيادات التعليمية فى محافظة الغربية، لتيسير الاجتماع مع مديرى المدارس وشيوخ المعاهد، من أجل التنسيق معهم لتفعيل الوثيقة داخل المدارس والمعاهد.
وفى ختام الندوة قدم المجتمعون أسمى آيات الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فضلا عن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.
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