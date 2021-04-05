منظم ومشرف حفل المومياوات الملكية : الجميع كان متطوعا فى الحدث

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعدى منظم ومشرف حفل المومياوات الملكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة"، والذى يذاع على قناة on، إن الحفل كان مسؤولية كبيرة لأنه واجهة للبلد، والعالم كله يشاهده، مؤكدا أن الجميع كان متطوعا فى الحدث من طلبة الجامعة وكل من شارك، وأحب أشكر الجميع على ظهور الحفل بهذا الشكل المشرف.





وتابع، "الحفل كان أمرا جديدا من نوعه عن كل الأعمال الذى خاضها فكان تصويره على الهواء مباشرة والغلطة "بفورة" ولكن كان هناك تحضيرات كثيفة ومذاكرة وتجربة، وكل ذلك أدى لعمل حفل متقن ومشرف وتم اختيار عناصر العمل بعناية، وهذا أمر مهم للغاية". وقاد المايسترو نادر عباسى، الأوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز، والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

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