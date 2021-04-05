جدة - نرمين السيد - ترأس القداس الإلهى، القمص ملاك سعدالله، كما حضر شعب الكنيسة لـ الاحتفال والصلاة معا. وخلال الاحتفال، تم تكريم 5 أُسر من الأُسَر المشاركة فى خدمات الكنيسة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنيسة يسوع الملك بـ نيوجرسى للكاثوليك تحتفل بـ عيد القيامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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