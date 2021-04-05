/625706/طارق-سليمان-محمد-الشناوي-السبب-في-هبوط-مستوى-شريف-إكرامي

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن شريف إكرامي حارس بيراميدز يعد من أفضل الحراس المتواجدين في بطولة الدوري المصري وفي إفريقيا.

وقال طارق سليمان خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "صدي البلد": "شريف إكرامي أخطأ خلال مباراة الرجاء المغربي ولكن هذا الخطأ بسبب النادي الأهلي لأنه لم يشارك بصفة أساسية مع النادي الأهلي خلال آخر عامين، ولم يتعود على حساسية المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "إكرامي تمكن من الحصول على بطولات إفريقية عديدة مع النادي الأهلي، ونال العديد من الانتقادات ولكنه يعود دائما مثل الأبطال وأنصحة بعد رؤية تعليقات الجماهير على ما حدث خلال مباراة الرجاء المغربي".

شريف إكرامي

واختتم: "مدرب حراس مرمى بيراميدز يستطيع تجاوز هذه الأزمة للاعب خلال الفترة الحالية، ولابد أن يعود سريعا لأنه حارس جيد وممتاز، وأن شريف تعجل في سرعة إتخاذ القرار في لقطة الهدف الأول وكان لابد من التعامل معها بطريقة جيدة".

يذكر أن بيراميدز تعرض للخسارة الأولى أمام الرجاء المغربي خلال مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية، بهدفين نظيفين.

خاص: الأهلي يفاوض لاعب بيراميدز لضمه في الإنتقالات القادمة

أنتشرت أنباء خلال الساعات الماضية ترتبط اللاعب إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز بالإنتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصة مع إنتهاء عقد اللاعب، مع نهاية العام الجاري وبعدها سيصبح اللاعب حرا ومن حقه الإنتقال لأي نادي في الصيف المقبل مالم يقم النادي السماوي بتجديد عقد اللاعب.

محمد الشناوي

وعلم دوت الخليج أن الأهلي، كلف مسئول داخل النادي لمتابعة ودراسة عقد اللاعب مع بيراميدز من أجل الإستقرار على كيفية التعاقد مع اللاعب وهل يستطيع المارد الأحمر ضم اللاعب عن طريق الإنتقال الحر، قبل أن يتم عرض وسط الفريق السماوي على الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيماني.

طارق سليمان

ومن المقرر أن يبدء مسئولي الأهلي في الفترة القادمة ، في إستطلاع رأي اللاعب في الإنضمام للقلعة الحمراء، قبل أن يقوم مسئولي النادي بالتعاقد مع اللاعب وذلك من أجل تسهيل مهمة الإنتقال لصفوف النادي الأحمر بداية من الموسم القادم.