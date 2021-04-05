/625703/أيمن-طاهر-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-خروج-محمد-الشناوي-أمام-جزر-القمر

موقع دوت الخليج الإخباري

وقال أيمن طاهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "خلال مباراة جزر القمر أشتكي الشناوي من ثقل في العضلة الخلفية، وتحدثنا مع بعضنا البعض وأكد لي أنه بخير ولا حاجة لأي تغيير خلال المباراة".

وتابع: "بعد نهاية الشوط الأول خضع اللاعب لجلسة تدليك وأشتكي من ثقل في العضلة لاخلفية وتشاورنا في هذا الأمر، وأكد لي أنه يستطيع إكمال المباراة ولا يوجد أي قلق على حالتة، ولكنني قلت له وجهة النظرالأفضل لأن اللاعب لديه مباراة هامة مع النادي الأهلي بالسودان، وكان المنتخب قادم من مباراة أمام كينينا بتصفيات أمم إفريقيا".

وأكمل: "أقنعت الشناوي بالخروج من المباراة خاصة أن النتيجة جيدة للغاية، وتحدث مع حسام البدري من أجل هذا الأمر، وطلب مني تنفيذ الصالح للاعب لأن مصلحة الأهلي هامة أيضا ويجب الحفاظ على اللاعب، وقررنا مشاركة محمود جنش بعد ذلك".

محمود جنش

واختتم: "في حال عدم إصابة محمد الشناوي لنم نكن نفكر في إخراجة ولكن ما حدث كان غير متوقعا وكان لابد من إتخاذ القرار المناسب والصحيح من أجل مصلحة اللاعب والنادي والمنتخب، وأن محمود جنش تمكن في تقديم مباراة جيدة خلال لقاء جزر القمر، وجميع الحراس على أعلى مستوي فني حاليا".

حسام البدري يطلق تصريحات نارية بعد الفوز على جزر القمر

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد مباراة جزر القمر وعبر عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز برباعية نظيفة على الضيوف.

محمد الشناوي

وقال البدري في تصريحات بعد المباراة: "أعرف جيدا أن الأداء لم يكن جيدا خلال المرحلة الماضية، ولكن هذا الأمر يأتي بسبب عدم وجود تجمعات بشكل مكثف كثيرا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك تجمعات كثيرة خلال الفترة القادمة، للاعبين المحليين فقط، وذلك من أجل زيادة الإنسجام بين اللاعبين، لأن المنتخب يتواجد به عدد كبير من جميع الأندية المختلفة".

أيمن طاهر

وتابع: "أتمنى أن تساعدنا الأندية على هذا الأمر، وأن يوفر لنا الاتحاد المناخ المناسب لإقامة المعسكرات التحضيرية لبطولة أفريقيا وتصفيات كأس العالم".

واختتم: "سعيد بفوز منتخب مصر اليوم على جزر القمر، وأهنئ اللاعبين على هذا الأداء الرائع، وأتمنى من الجماهير الدعم المتواصل خلال الفترة القادمة".