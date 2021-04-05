أسقف منفلوط يفتتح وحدة حضانات سان مارك

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار حرص أسقف منفلوط على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لخدمة المجتمع، واهتمامه وإشرافه على توفير خدمة طبية متميزة داخل جميع عيادات المستوصف.

حضر الافتتاح، عدد من الآباء الكهنة، والأطقم الطبية والإدارية المسؤولة بمستوصف سان جورج، وعدد من الشخصيات العامة منهم:

الدكتور حسام حلمى ماضى، عضو مجلس النواب، والمهندس عبدالحكيم طرش، والشيخ أحمد عبد العظيم، من بيت العائلة، والدكتور أحمد سيد عارف، مدير مستشفى منفلوط المركزى.