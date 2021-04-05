فيدوجراف .. 9 لقطات مصرية أبهرت العالم فى حفل نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - أبهرت مصر العالم كعادتها مساء أمس الأول فى الحفل المهيب الذى تم خلاله نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بـ ميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى مدينة الفسطاط "عاصمة مصر القديمة".





وخلال الحفل كانت هناك لقطات أبهرت رواد السوشيال ميديا رصدناها فى هذا الفيديوجراف، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، حيث وصفوه بأنه الرجل المناسب فى المكان المناسب. وكان لـ المطربة أميرة سليم نصيبا من هذا الثناء حيث أبهرت الحضور بغناءترنيمة إيزيس وعدد من الأغانى باللغة المصرية القديمة.

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