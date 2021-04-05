انت الان تتابع تفاصيل خبر برقم السيارة يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، من أكثر الجمل البحثية التي قد تصدرت مؤخراً مؤشر جوجل من قبيل مالكي السيارات في مصر؛ لحاجتهم الشديدة للإستعلام عن مخالفات المرور سداد الغرامات المسجلة في أقرب وقت دون التوجه إلى مقرات الإدارة العامة للمرور، والتكدس أمام الشبابيك والوقوف في الطوابير تجنباً لإنتقال عدوى كورونا.

وأطلق مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الإلكتروني لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور، عن طريق الموقع الرسمي الخاص به، والذي يتيح تلك الخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 المسجلة على رخص السياران بأنواعها المختلفة ورخص القيادة، إضافة إلى إمكانية الإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة عبر الإنترنت.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- Online

اهتمت الدولة المصرية خلال الفترات السابقة بالميكنة الإلكترونية لجميع مؤسسات الحكومة، حيث قد فرضت ظروف فيروس كورونا أموراً جديدة لم يكن للعديد من الدول العربية والعالمية خبره كافيه في التعامل معها، فمنذ إنتشار الوباء قد اعتمدت مصر وغيرها من دول العالم على أنظمة التحول الرقمي وإدخال النظم التكنولوجية في كثير من الخدمات التي تُقدَم للمواطنين في مصر، كما تساعد على الحد من إنتشار كوفيد- 19.

خطوات ورابط الاستعلام عبر الإنترنت:

يقدم الموقع الرئيسي الخاص بالنيابة العامة الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من أصحاب السيارات في مصر، وذلك لتسهيل عليهم مادياً ومعنوياً دون الحاجة الذهاب إلى الهيئات والإدارات المرورية، وعلى ذلك نستعرض لكم الآن خطوات استعلام مخالفات المرور 2021 في مصر، حيث يستطيع قائدي السيارات الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة والرقم القومي، وفقاً لما قد حددته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون والتابعة للنيابة العامة المصرية، استمراراً لسلسة الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

– الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة- إضغط هنا.

– الضغط على أيقونة خدمات المرور.

– تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية.

– إختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة أو رخصة السيارة.

– إدخال البيانات الخاصة المطلوبة سواء كانت رخصة القيادة أو السيارة، من خلال كتابة الرقم القومي، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

– يظهر على الشاشة الآن رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات المرورية والرسوم القضائية مستحقة الدفع.

– تحديد طلب إستخراج شهادة وفاء بالغرامات المالية.

– ثم يظهر على الشاشة أمامك الشروط والأحكام الخاصة بهذه الخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط على خيار موافق.

– إستكمال تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لمقدم الطلب بعناية.

– تحديد طريقة الدفع سواء كانت عبر الإنترنت، أو عن طريق بطاقات الائتمان، أو دفع مخالفات المرور 2021 نقدً عند الاستلام.

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