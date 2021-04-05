فيديوجراف .. خطة إبهار العالم فى موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وتمثلت خطة إبهار العالم فى نقل المومياوات الملكية فى عمل خطة ودراسة بدأت منذ عام 2017، واستغرقت 8 أشهر، كما تمثلت فى كيفية الحفاظ على هذا التراث من عوامل تغير المناخ حيث تم عمل كبسولات بلاستيكية بداخلها النيتروجين تستطيع حفظ المومياء لمدة 5 سنوات.
وفضلا عن ذلك، تم تعقيم وتغليف المومياوات فى غرفة تحمل اسم 55 داخل المتحف المصرى بميدان التحرير، كما تم اختيار الآلات الموسيقية ذات الطراز القديم لتواكب الحدث.
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