فيديوجراف .. خطة إبهار العالم فى موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وتمثلت خطة إبهار العالم فى نقل المومياوات الملكية فى عمل خطة ودراسة بدأت منذ عام 2017، واستغرقت 8 أشهر، كما تمثلت فى كيفية الحفاظ على هذا التراث من عوامل تغير المناخ حيث تم عمل كبسولات بلاستيكية بداخلها النيتروجين تستطيع حفظ المومياء لمدة 5 سنوات.

وفضلا عن ذلك، تم تعقيم وتغليف المومياوات فى غرفة تحمل اسم 55 داخل المتحف المصرى بميدان التحرير، كما تم اختيار الآلات الموسيقية ذات الطراز القديم لتواكب الحدث.