فيديو .. وزير التعليم يعلن خطة استكمال العام الدراسى : نوفر كل الوسائل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن سنوات النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى يمتحن فيها الطلاب اختبارات شهرية مجمعة، والطالب يحضر آخر كل شهر لمدة ساعتين لحضور الاختبارات، وهذه تمت فى مارس بنجاح، ومتبقى امتحانان خلال شهرى أبريل ومايو وينتهى بالنسبة لهم العام الدراسى.





وقال خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فجر اليوم، إنه تم تحديد محتوى امتحانات الشهور فى المناهج والمدرسة لن يكون بها إلا الصف الذى يؤدى فيه الامتحان وبالتالى يوجد تباعد اجتماعى.

وأوضح أن الوزارة مهتمة باستكمال العام الدراسى لضياع ما يقرب من 6 أو 7 أسابيع العام الماضى بسبب كورونا، والعام الحالى تم الانتهاء من 14 أسبوعًا من أصل 33 هى مدة العام الدراسي، ومن ثم أى نداءات للاقتصاص من العام الدراسى الحالى فيها أذى كبير جدًا على الطلاب.

ولفت إلى أنه لم يتم استكمال نصف مدة الدراسة حتى الآن ويتبقى امتحانا شهرى أبريل ومايو لصفوف النقل ومهما فعلت الوزارة لن تستطيع الوصول لأكثر من 24 أسبوعا من 33.

وأكد أن الوزارة تجاهد لاستكمال العام الدراسى وتوفير كل الوسائل الممكنة مع الأخذ فى الاعتبار خوف الأهالى المشروع من تأثير الجائحة على الأولاد والمعلمين والإداريين أيضا، وكل هذه الأفكار من امتحانات مجمعة وخلافه للتعامل مع الظروف الاستثنائية.