طقس الإثنين .. أتربة عالقة فى سماء العاصمة وبرودة ليلا .. القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية .. مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد .. حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على أغلب الأنحاء ليلًا.





وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع تعرض مناطق من أقصى غرب البلاد لنشاط رياح، وتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 31 16 الاسكندرية 27 15 وادى النطرون 28 16 طنطا 31 15 شبين الكوم 31 16 دمنهور 29 15 بلطيم 26 15 مطروح 32 12 السلوم 33 11 سيوة 34 10 بورسعيد 25 13 دمياط 25 15 الزقازيق 31 16 المنصورة 31 16 الاسماعيلية 32 14 السويس 31 13 العريش 24 14 رفح 25 13 رأس سدر 26 12 نخل 25 10 نويبع 31 20 طابا 28 18 كاترين 26 08 الطور 29 18 شرم الشيخ 31 21 الغردقة 30 20 مرسى علم 30 15 الفيوم 32 16 بنى سويف 32 16 المنيا 33 17 أسيوط 34 17 سوهاج 32 18 قنا 33 19 الأقصر 34 18 أسوان 35 19 ادفو 34 18 أبوسمبل 31 18 الوادى الجديد 35 17 شلاتين 32 18 حلايب 28 19

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