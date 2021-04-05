تعيين زاهى حواس سفيرا لـ منظمة السياحة العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالقاعة الذهبية بقصر المنيل، وذلك بعد الانتهاء من موكب المومياوات الملكية، لتكريم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونسكو) ورئيس منظمة السياحة العالمية ووزراء السياحة الأجانب.

وتعد هذه المرة الأولى التى يُعين فيها مصرى بهذا المنصب، ويهدف هذا التعيين إلى أن يكون زاهى حواس مسؤولًا عن تشجيع السياحة ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع.