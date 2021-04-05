حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 6-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: ما يكلم في ممرات الدراسة جسم ويساعدك على الوفاء بما هو مطلوب منك بكرامة ونجاح.

عاطفياً: يمكن أن تضم الشروط العادِيَة على العديد من المتغيرات الرئيسية ، ولكن لا ينبغي الاستهانة بأي إمكانية.

صحياً: صحتك في حالة تستلزم معالجة سريعة قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: لا تستسلم للضغوط وببساطة اتبع التعليمات الضرورية منك ولا تحاول نفذ أي شيء في موقِع العمل من شأنه الإضرار بجهودك.

عاطفياً: المناقشة البناءة هي أجود طريقة من أجل التوصل إلى حلول فعالة حتى تجد الأمور أسهل مما كنت تتوقع.

صحياً: يضر التدخين المتكرر برئتيك ويجعل التنفس صعباً ويسبب القلق والأرق مساءاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6-4-2021

من الناحية المهنية ، إحتمالية اليوم هي إحتمالية لتخفيف القلق ، وستجد أن كل من حولك يساعدك في هذا.

عاطفياً: لديك أسلوب مقنع يساعدك على إيصال ما تريد لشريكك من غير أي تعقيدات أو أعذار.

صحياً: لا تدع سيف التعب يدوم في حماية صحتك ، إذا أمكن المشي بصورة يوميً.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: المضاربة المالية ودعم الأقران ، وهذا هو الزمن المناسب للسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبرى.

عاطفياً: قد تعجب بشخص ما ، لكن لا تجرؤ على التعبير عنه أو إبعاد مشاعرك عن عيون المتطفلين.

صحياً: شفاء الصديق من داء طويل يجعلك مرتاحاً وسعيداً للغاية

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: يوم مليء بالمعارف والاجتماعات ، بالإضافة إلى المزيد من الوضوح في مجال خبرتك ، تلعب دور الوسيط والمفاوض والمحاور وتتمكن من جمع الآراء بمهارة

عاطفياً: مناقشات مكثفة مع شريكك ، وهذا سيساعدك في توضيح أي أزمات معلقة.

صحياً: لا تقلق أو تصرخ كثيراً. اعتني بكل شيء بهدوء وهدوء.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: تشعر بالارتباك والخوف من الوَضِع أو العلاقة ، إلا أنها تدفعك أيضاً للقيام ببعض الأمور المتهورة وتسيء تقدير قدراتك.

عاطفياً: إذا كنت تعتزم في تحسين حالتك العاطفية ، ينبغي عليك خلق أحوال مواتية سوف تقدم لشريكك من اليوم إلى الغد.

صحياً: لا تدع النعاس يهيمن عليك خلال هذه المدة وتهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: خصمك قوي وقد يكون مستعداً للسيطرة عليك أو على مكانك ، لإيقاف النزاعات والمشاجرات.

عاطفيًا: اقضِ وقتًا كافيًا مع أحبائك ، وتكيف مع الوَضِع الصعب وتجاهله ، ولا تقاوم الطوارئ ، ولا تتفاعل مع الظروف

صحياً: طبيعتك العاطفية تجعلك تكره الروتين ، فلا سبيل للتخلص من هذا الشعور سوى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: الأنانية غير المبررة تخطى لك بإعطاء مواقف تتعدى معتقداتك ، لذلك ينبغي أن تتسرع في إصلاح الوَضِع قبل فوات الأوان.

عاطفياً: إذا أردت تحسين صلة جديدة فعليك أخذ زمام المبادرة وإنهاء علاقتك بشريكك حتى لا تقع في الخسارة.

صحياً: لحق ضغط دمك اليوم وإذا كان مرتفعاً فاستشر طبيبك واسأله ماذا يفعل.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: ترتفع الروح المعنوية وتنخفض المعنويات ، لذا من أجل بداية مشروع أو الذهاب في اتجاهات جديدة أزيد واعدة ، عليك اللحاق بمشروعك وإكماله.

عاطفي: اخرج من قلبك للوهلة الأولى لتعجب بشخص تقابله بحوالي غير متوقع.

صحياً: بيان المواصلة في الذهاب إلى النادي لممارسة التمارين الرياضية يرجع إليك.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً ، عليك أن تواجه واقعاً لا تحبه. أدعوكم لتأجيل إطلاق المشروعات الجديدة وتكريس أنفسكم للتفكير والتخطيط.

عاطفياً: اجعل الحلم صِحة ، واذهب في موعد ممتع ، واشترك في أنشطة إنتاجية واستمع إلى الأنباء السارة لنفسك.

صحياً: قم بتكييف وضعك مع بيئتك وشاركهم أي شيء يساعد في الحفاظ على الصحة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: لديك مجموعة من المواهب ، لكنك بحاجة إلى الطريقة الأكثر ملاءمة لإطلاقها واستخدامها في الزمن والمكان المناسبين.

عاطفياً: مهما حاولت جاهداً إقناع شريكك بوجهة نظرك ، فلن يكون لذلك عواقب إيجابية ، خاصةً لأنه مقتنع بما يراه مناسباً.

صحياً: إذا كنت تعاني من أزمات عسر الهضم والقرحة ، فتأكد من نوعية طعامك.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 6-4-2021

مهنياً: تتعمق في عدد من المجالات الفكرية وتتهم بالملابسات التي تلفت انتباهك وفي عدد من الحالات قد يحتمل هذا محرجاً للغاية.

عاطفياً: عليك أن تتحلى بالصبر مع شريكك وتتسامح مع أخطائه ، خاصة إذا لم تكن مقصودة.

صحياً: مهما فعلت لتسكين آلام معدتك فلن تستطع بدون استشارة طبيبك.