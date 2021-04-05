طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 16

الاسكندرية 27 15

وادى النطرون 28 16

طنطا 31 15

شبين الكوم 31 16

دمنهور 29 15

بلطيم 26 15

مطروح 32 12

السلوم 33 11

سيوة 34 10

بورسعيد 25 13

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 16

الاسماعيلية 32 14

السويس 31 13

العريش 24 14

رفح 25 13

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

نويبع 31 20

طابا 28 18

كاترين 26 08

الطور 29 18

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 15

الفيوم 32 16

بنى سويف 32 16

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 18

أسوان 35 19

ادفو 34 18

أبوسمبل 31 18

الوادى الجديد 35 17

شلاتين 32 18

ابو رماد 31 17

حلايب 28 19

رأس حدربة 28 18