أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 5 إبريل 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة أعمال المؤتمر العربى الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى عبر المنصة الرقمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الدورة 24 للجنة الطفولة العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

القاهرة

يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكاتب لجان الطاقة والبيىٔة والقوى العاملة والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

القاهرة

تبدأ أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى أول انعقاد لها منذ ثلاث سنوات.

القاهرة

تنظم رابطة الجامعات الإسلامية ندوة افتراضية بعنوان "سياسات الجامعات ومتغيرات العصر.. التحديات والمواجهة".

القاهرة

يُرصد بسماء مصر والوطن العربى انتظام القمر مع كوكبى زحل والمشترى بالأفق الشرقى، فى منظر بديع مشاهد بالعين المجردة قبل شروق الشمس.

القاهرة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات حفل توزيع جوائز مسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيرى شلبى.

القاهرة

يستأنف العرض المسرحى الغنائى "ألمظ وسى عبده" عروضه مرة أخرى على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

نواكشوط

تطلق وزارة الصحة الموريتانية حملة تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

إسلام آباد

تبدأ باكستان فى استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ذى الجرعة الواحدة "إيه دي5-إن سى أو فى" من تطوير شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية المصنعة للقاحات.

سانتياجو

تبدأ السلطات التشيلية إغلاق الحدود طوال شهر أبريل الجارى من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لكل من المواطنين والمقيمين الأجانب.