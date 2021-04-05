السكة الحديد تحظر النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها

حظرت هيئة السكة الحديد على جمهور المسافرين النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها، وحددت غرامة قدرها 50 جنيها تُحصل من المخالف بشكل فورى من قبل أفراد الشرطة المتواجدة فى كل محطة، على أن يتم تحرير محضر ضد أى راكب ممتنع عن دفع الغرامة وإحالته للنيابة.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة فى إطار تداعيات حادث تصادم قطارى سوهاج لضمان التشغيل الآمن والمنتظم للقطارات طبقا لمعايير السلامة ولائحة سلامة التشغيل، شملت متابعة مستمرة لأعطال الملفات الأرضية مع متابعة أجهزة التحكم الآلى (ايه تى سى) فى جرارات القطارات وتلافى الملاحظات والتأكد من انتظام كافة أجهزة التحكم الآلى بالقطارات وعدم فصلها أثناء رحلات القطارات.

وشملت تعليمات السكة الحديد الجديدة وفق منشورها تكليف رؤساء الإدارات المركزية بهندسة السكة والرقابة على التشغيل والمناطق بالمراجعة على الطبيعة لموقف التهديات والملفات الأرضية وبمكان الإشعار ودسكات بداية التهدئة وتركات إعادة السرعة على مستوى خطوط الشبكة (طالع نازل) ودراسة رفع السرعات بتلك المسافات بأقصى سرعة بعد إجراء اللازم لها حتى لو تطلب الأمر تغيير موقف التهدئة كل يوم طبقا لأعمال هندسة السكة بالمواقع ومراجعة ملفات التهدئة وأوامر الحركة المسلمة للسائقين.