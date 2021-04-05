انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. زيادات متتالية تضرب سعر الفراخ اليوم الإثنين 5 أبريل وارتفاع سعر الكتكوت الابيض والفراخ الساسو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم 5 أبريل تحركات جديدة الآن وفق أسعار بورصة الدواجن، حيث أن الأسعار ترتفع كل يوم وذلك منذ عدة أيام ، وهذه الأسعار متوقعة في مثل هذا التوقيت من العام، بل إنه هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء على مدار الأيام القادمة وخلال شهر رمضان الكريم، وذلك نتيجة الإقبال الكثيف من امواطنين على عملية شراء الدواجن استعداداًلقدوم شهر رمضان الكريم.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الابيض

وكانت وزارة الزراعة خلال الأسابع القليلة الماضية اتخذت قراراً بتصدير 20 ألف كتكوت إلى غانا، و6 مليون بيضة إلى الدولة اللليبية الشقيقة، كما طالب الوزير بفتح أسواق خارجية لتصدير الدواجن إلى الخارج، وذلك للمساعدة في تنمية قطاع الدواجن في مصر وجذب استثمارات خارجية جديدة.

وحول سعر الفراخ اليوم 5 أبريل في بورصة الدواجن فقد سجلت ارتفاعاً جديداص تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الابيض، وقد جاءت أسعار الفراخ الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم شركة محمود الجداوي: 30 جنيه، 33 جنيه للساسو.

أسعار الفراخ اليوم بورصة منير السقا: 30 جنيه، و35 جنيه لفراخ الساسو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة محمد عادل: 30 جنيه، و33 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم، رئيس رابطة الدواجن: 30 جنيه للأبيض، و33 ساسو.

المنصورة للدواجن: 30 جنيه أبيض، و35 جنيه ساسو.

اقرأ أيضاً:

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 5 أبريل فقد جاء كما يلي: