/625709/حالة-الطقس-من-الاثنين-إلى-السبت-10-أبريل-والأرصاد-تحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 5 أبريل إلى السبت 10 أبريل 2021، حيث يسود اعتدال في الأحوال الجوية على كل الانحاء، وترتفع الحرارة غدا على كل الأنحاء بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية ويستمر الارتفاع إلى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح من 4 إلى 8 درجات مئوية، حيث من المتوقع أن تسجل درجه الحراره على القاهرة 31 درجة علما بأنها سجلت أمس السبت 27 درجة والجمعة كانت قد سجلت 23 درجة، أما غرب البلاد (مطروح والسلوم ) فيتأثر بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وترتفع درجات الحرارة تدريجيا بقيم تتراوح بين 4 إلى 8 درجات مئوية إلى يوم الخميس 8 ابريل ثم تعود للانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الجمعة 9 ابريل . وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي: - حالة الطقس الاثنين 5 أبريل 2021: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد. نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد . - حالة الطقس الثلاثاء 6 أبريل 2021: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد. نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة. - حالة الطقس الأربعاء 7 أبريل 2021: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى . نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. - حالة الطقس الخميس 8 أبريل 2021: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى . نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء. - اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 6 درجات مئوية: - حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد. - حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد. وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 5 أبريل 2021 إلى السبت 10 أبريل 2021

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