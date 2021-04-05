/625711/جدول-مواعيد-مبارات-اليوم-الأثنين-وأهم-المواجهات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الإثنين والتي تقام في دوريات العالم وإليكم أهم وأبرز المواجهات.

مباريات الدوري المصري تقام مباراة التحاد السكندري أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً. مباريات الدوري الإنجليزي يدخل فريق إيفرتون مباراته امام فريق كريستال بالاس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعةمساءً تقام مباراة وولفرهامبتون أمام فريق وست هام يوتايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. مباريات الدوري الاسباني يدخل فريق برشلونة أمام فريق بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. مباريات الدوري التركي يدخل فريق فنبرشيخة أمام فريق دنيزلي سبورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. طارق سليمان: محمد الشناوي السبب في هبوط مستوى شريف إكرامي !! مباريات الدوري البرتغالي تقام مباراة فيرنسي أمام فريق سبورتنج براجا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

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