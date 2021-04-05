في «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية.. المعارض ترفع شعار التخفيضات أولا 

/625712/في-أهلا-رمضان-للسلع-الغذائية-المعارض-ترفع-شعار-التخفيضات-أولا

مراعاة من الدولة لظروف المواطنين قبيل أيامن حلول شهر رمضان المبارك، تم افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة تصل إلى 25% في عدد من المحافظات.

وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرفة أقامت معرضين للسلع الغذائية «أهلاً رمضان» وذلك استعدادًا لتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان المعظم، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وأوضح مرسي أن المعرض الأول أقيم في المعارض أمام سينما النصر الصيفى في مدينة دمنهور والمعرض الثانى أمام عمر أفندى في مدينة كفر الدوار وتبلغ مساحة كلٍ منهما 500 مترًا.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة ان الغرفة التجارية تتحمل كافة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير أماكن العرض، دون أن تتقاضى أي مقابل مادى من الشركات العارضة، مقابل أن تقوم الشركات العارضة بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالسوق بنسب تتراوح بين 15% و25%.

وأضاف «مرسي» إن المعارض ستستمر في العمل حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وأن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ومحدودى الدخل.

وأشار «مرسي» إلى أن خطة الغرفة التجارية بالبحيرة تستهدف ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء بالإضافة إلى تنشيط الأسواق واستقرارها وضبط الأسعار تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح فتحى مرسي أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة تقيم معارض شهر رمضان هذا العام للعام 15 على التوالي وتحرص على اتباع الإجراءات الإحترازية في تلك المعارض المفتوحة والتى يشترك فيها كبرى شركات المواد الغذائية.

وأضاف «مرسي» إن المعارض توفر الياميش والدواجن ومصنعاتها واللحوم الطازجة والمجمدة ومصنعاتها والبقوليات والأرز والمكرونة والسكر والزيوت والمسلى ومنتجات الألبان والمربات والمنظفات والخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة والعصائر والمعجنات والمعقمات والمطهرات.

مدينة نصر من جهة أخرى، يبدأ معرض "أهلا رمضان"، اليوم الاثنين فى استقبال المواطنين، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمشاركة 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى. وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتي" فى تخفيضات أهلا رمضان، كما ستقوم الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها، كما أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات. وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح مساء أمس الأحد معرض "أهلا رمضان "، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية.

المنيا: وفي المنيا، أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إقامة 4 معارض «أهلا رمضان»، بمراكز المنيا، وسمالوط وملوي، وبني مزار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بالإضافة إلى 70 هايبر بجميع المراكز، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، بتخفيضات تصل 25%.

وأضاف «يوسف»: كما تتضمن الاستعدادات مشاركة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين، في معرض أهلا رمضان، حيث الدفع بالسلع الغذائية، وكميات من اللحوم، والدواجن، والأسماك.

وقال «يوسف» إنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، من الساعة 6 صباحا، إلى الثامنة صباحا، وحسب احتياجات المواطنين، لتوفير رغيف الخبز، مؤكدا الدفع بحملات رقابية على المحلات والأسواق، لضبط المخالفين.

العريش: وفي العريش، افتتح على غيط، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى معرض أهلًا رمضان بالعريش بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات الأسرة من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأكد «غيط» دعم التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية النشيطة في خدمة البيئة والمجتمع المحلى مشيرًا إلى تشجيعها على الإنتاج وتوفير فرص عمل للأسر المنتجة والشباب ومساعدتهم على تسويق منتجاتها من خلال المعارض المحلية والإقليمية والخارجية.

وقالت إحسان داوود الغالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء إنه تم تشكيل جروب للسيدات والفتيات المنتجات لدعمهن وتشجيعهن على الإنتاج وتسويق المنتجات وإن المجلس من جانبه يعمل على تسويق المنتجات المتميزة من خلال المعارض وفى المحافظات الأخرى.