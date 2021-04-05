/625716/لمواجهة-كورونا-هل-تلجأ-الحكومة-لإجراءات-أكثر-صرامة-في-رمضان

هل تضطر حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في شهر رمضان المبارك، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد؟.. سؤال باتت تطرحه الصحافة مؤخرًا، خصوصًا بعد تزايد المخاوف عالميًا من عودة الموجة الثالثة للمرض.

وقالت مصادر حكومية: إن الحكومة قد تفرض إجراءات أكثر صرامة خلال شهري أبريل ومايو لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس "كوفيد-19" حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وقد يشمل ذلك إغلاق بعض الأماكن العامة والمتنزهات، ومنع إقامة ساحات الصلاة في الشوارع، وتفعيل الغرامات على عدم ارتداء الكمامة، وتقليص ساعات العمل في المصالح والمنشآت الحكومية، بحسب المصادر، التي أضافت أن الحكومة تتخوف من أن تؤدي التجمعات والتزاحم خلال شهر رمضان وعيد الفطر وزيادة تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى تفاقم أعداد الإصابات في الموجة الثالثة من تفشي الوباء.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس تسجيل 709 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، انخفاضا من 710 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 204,965 حالة، من بينها 156,219 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 40 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 12,163 حالة.

149 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن منذ أن بدأت مصر برنامج التطعيم في نهاية فبراير، بحسب ما قالته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في بيان صحفي أمس. ويشير الرقم إلى وزارة الصحة لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها السابقة، إذ كانت تأمل في تلقيح ما يقرب من 250 ألف مواطن خلال أسبوع فقط في مارس الماضي، ما يعني أن خطة الوزارة لا تسير كما ينبغي. وبحسب زايد، تنوي وزارة الصحة التسريع من عملية التلقيح بعد إضافة 200 مركز تطعيم جديد بجانب الـ 139 وحدة القائمة بالفعل، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطقم الطبية في الوحدات من أجل مواكبة الأعداد المتزايدة من المواطنين المقبلين عليها.

المزيد ينتظرون: تعتزم وزارة الصحة تطعيم العاملين بقطاع السياحة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، حسبما ذكرت زايد في البيان. وكانت الوزيرة قد صرحت الشهر الماضي أن من المتوقع الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في سيناء والبحر الأحمر بنهاية مايو المقبل.