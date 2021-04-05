اليوم .. بدء صرف الشريحة الثانية لـ معاشات أبريل

جدة - نرمين السيد - تبدأ الهيئة العامة لـ التأمين الاجتماعى اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر إبريل لـ الشريحة الثانية، لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 2000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





ومن جانبها، شكلت الهيئة العامة لـ التأمين الاجتماعى غرفة عمليات، لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، إلى جانب التأكيد على جميع المنافذ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من كورونا. وتقوم الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات المستفيدين منها، وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءًا من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات شهر إبريل.

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