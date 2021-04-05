زراعة دمياط تستعد لموسم حصاد القمح  بـ8 شون

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الزراعة بدمياط، اليوم الإثنين، استعدادها لموسم حصاد القمح لهذا العام بعد أن تم تجهيز كل الشون لاستقبال المحصول من المزارعين الأسبوع المقبل بعد اكتمال نضجه.





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